Uccisa da ex, 'appello?condanna a morte'

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - "Ma quale appello, direttamente la pena di morte, ci vorrebbe". Cosi' Assunta Mennella, sorella Mariarca Mennella, la donna uccisa dall'ex, il 23 luglio 2017, a Musile di Piave, Veneziano, commenta il ricorso in appello alla condanna a venti anni presentato dall'avvocato Giorgio Petramelara, legale dell'ex marito di Mariarca Antonio Ascione, condannato lo scorso 4 ottobre dal Tribunale di Venezia per l'omicidio della 38enne. Ad Assunta sono stati affidati i figli di Mariarca e Antonio.

L'avvocato di parte civile Alberto Berardi, che assiste i familiari della vittima con Studio 3A è fiducioso per l'appello: "era prevedibile che il legale di Ascione impugnasse la sentenza di primo grado e d'altra parte è un diritto dell'imputato: ne prendo atto - commenta il legale - Premesso questo, confido assolutamente che la pena venga confermata integralmente e con fondate regioni".