Vicenda Palau: nota della Direzione dell'ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - La Direzione dell'ANSA informa che l'Agenzia ha ottemperato ad una ordinanza del Tribunale di Milano di pubblicazione della rettifica richiesta dal signor Pietro Mauro Massimiliano Palau Giovannetti e dal Movimento per la Giustizia Robin Hood, relativa a due notizie ANSA del 31 ottobre 2017 e 28 dicembre 2017.

Le informazioni contenute nelle due notizie erano state fornite all'ANSA da fonti di polizia, nel primo caso in forma orale, nel secondo caso attraverso un comunicato stampa. La richiesta di rettifica da parte del signor Palau Giovannetti e del Movimento per la Giustizia Robin Hood era pervenuta all'ANSA molti mesi dopo la diffusione delle due notizie: non era stata trasmessa perché la vicenda aveva perso nel frattempo di attualità e perché il testo era apparso eccessivo rispetto al contenuto delle notizie. L'autorità giudiziaria, in via cautelare, ha valutato diversamente e l'ANSA ha prontamente adempiuto all'ordine del giudice di pubblicare il testo della rettifica, che, nel bilanciamento del contraddittorio, contiene - osserva lo stesso giudice nel provvedimento - "una ricostruzione e valutazione dei fatti secondo il giudizio dei ricorrenti".

In attesa del giudizio di merito, la Direzione dell'ANSA conferma che da sempre tutti i giornalisti dell'Agenzia si sentono impegnati a garantire e a difendere la correttezza, la completezza e l'imparzialità dell'informazione nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, senza subire censure e pronti a respingere pressioni da parte di chicchessia. (ANSA).