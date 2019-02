Migranti: 'salviamo il Pineto United'

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - La squadra di calcio multietnica romana, il 'Pineto United', annuncia un sit-in di protesta oggi contro la chiusura definitiva del Centro di Accoglienza Straordinaria in zona Aurelia. La decisione, presa dalla cooperativa che gestisce il centro, comporterà entro le prossime ore il ricollocamento di circa 160 ospiti, rifugiati e richiedenti asilo, in nuove strutture di Roma, provincia o fuori regione. "Ci sarà una brusca interruzione del percorso formativo e di inclusione sociale di questi ragazzi alcuni dei quali fanno parte della squadra di calcio popolare Pineto United, esempio di integrazione. Molti ospiti del Cas - spiega la stessa associazione Pineto United - sono impegnati in progetti per la riqualificazione del Parco del Pineto, partecipano da protagonisti ad eventi di quartiere". Il sit-in si svolgerà alle 18 davanti al Cas, per il quale è prevista la chiusura nelle prossime ore.