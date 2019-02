Ex antiquario arrestato per estorsione

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 27 FEB - Anziano minaccia con telefonate anonime una famiglia di imprenditori per estorcere 100.000 euro. I carabinieri lo hanno scoperto e quindi hanno arrestato in flagranza Otello Nardini, 74 anni, ex antiquario, per stalking ed estorsione. E' successo a Cecina (Livorno). Le indagini risalgono dal giugno scorso quando i militari hanno accertato che l'uomo, attraverso svariate telefonate anonime e minacce diretta tipo "So chi sei, so dove state, conosco i numeri civici, conosco i vostri spostamenti, vi tengo d'occhio", voleva ottenere 100 mila euro da un imprenditore. Ma la settimana scorsa è stato lo stesso imprenditore a decidere di rivolgersi ai carabinieri di Cecina che gli hanno suggerito di fingere di accettare la richiesta per cercare di cogliere sul fatto il 74/enne. La 'trappola' dei Cc ha portato all'arresto.