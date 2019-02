Alpinista muore su massiccio M.Bianco

(ANSA) - AOSTA, 26 FEB - Un alpinista polacco di 25 anni è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Gli è stata fatale una caduta di 400 metri in fase di discesa, su un pendio a 2.200 metri di quota. Faceva parte di un gruppo che lunedì aveva raggiunto la vetta del Bianco e che stava scendendo verso Les Houches. L'incidente è avvenuto lungo i binari della ferrovia a cremagliera del Tramway du Mont Blanc.

Nel gruppo - riportano alcuni siti d'informazione francesi - c'era anche il forte alpinista russo (ma naturalizzato polacco) Denis Urubko, protagonista nel gennaio 2018 di un'operazione di salvataggio in alta quota in Pakistan.