Al Quartaccio come a Gomorra, 20 arresti

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Spaccio nella borgata romana del Quartaccio come in Gomorra. È quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato Primavalle che stamattina hanno eseguito venti ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le indagini, svolte tra il 2017 e il 2018 anche attraverso intercettazioni telefoniche, avrebbero fatto emergere uno spaccato con numerose analogie con i quartieri napoletani rappresentati nella nota serie tv. Tra gli arrestati Ada Salvucci, compagna di Massimiliano Vastante, detto 'Sanpipponio', morto tempo fa. La donna, secondo gli investigatori con una personalità che ricorda la Imma di Gomorra, aveva preso in mano le redini del business degli stupefacenti dopo la morte del compagno. Il fatturato annuo dell'organizzazione è difficilmente quantificabile ma si parla di milioni di euro.