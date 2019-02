Spari alla testa, 64enne gravissimo

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Un uomo di 64 anni è stato ferito questa mattina da diversi colpi di pistola alla testa esplosi all'interno di un'area cantiere in Cascina Vione, a Basiglio (Milano). E' accaduto attorno alle 7.30, l'uomo è stato trasportato in gravissime condizioni alla clinica Humanitas di Rozzano. Il 64enne ha vecchi precedenti per associazione a delinquere. Al caso lavorano i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica e cercando di capire il movente dell'aggressione.