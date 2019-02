Resti uomo su traliccio nel cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - I resti di un uomo sono stati scoperti nella tarda mattinata di oggi a Quartu. Le ossa e parte del corpo sono stati trovati da alcuni operai che stavano lavorando su un traliccio nella zona di via Fiume. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu e gli specialisti della Scientifica, con loro anche il magistrato di turno della Procura di Cagliati e il medico legale. Da quanto si apprende i resti erano in parte appesi - come per impiccagione - e in parte già poggiati sul terreno: quest'ultimi, per le condizioni in cui sono stati trovati, risultano in quella posizione da diverso tempo, mesi o forse anche anni. Il sospetto è che si possa trattare dei resti di Gianluca Congera, il 50enne di Quartu scomparso il 16 marzo del 2018. Solo le ulteriori analisi disposte dagli inquirenti potranno stabilire con precisione l'identità, il periodo e le cause della morte.