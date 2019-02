Incendi: fiamme sul Serra nel Pisano

(ANSA) - PISA, 25 FEB - Un nuovo incendio si è sviluppato sul monte Serra nel Pisano. Le fiamme stanno interessando un'area boschiva nel territorio del Comune di Vicopisano, nei pressi di Uliveto Terme, in una zona probabilmente solo lambita dal devastante incendio che, nel settembre scorso, per giorni devastò il monte Pisano, recentemente risultato il più votato in Italia come luogo del cuore del censimento del Fai.

Sul posto stanno operando due squadre di vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, ma sono in arrivo anche due elicotteri della regione Toscana e un canadair.