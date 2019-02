Comitati, danni alle Sae per il vento

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 25 FEB - Danni alle soluzioni abitative di emergenza (Sae), le casette dei terremotati a causa del forte vento di questi giorni. A segnalarlo la pagina Fb di Terremoto Centro Italia, che raccoglie vari comitati e che ha rilanciato i posti di residenti nelle casette. A Visso "una folata di vento e l'antenna è sprofondata nel soffitto. Che colpa avremo anche questa volta? Per l'umidità è colpa nostra che non arieggiamo e per questo?" si chiede una residente.

Secondo il comitato "in almeno altre 4 Sae si è alzata tutta la carta catramata; si vive nel terrore che possa piovere dentro".

Tra i commenti arriva anche la segnalazione di altri disservizi a "tre Sae di Norcia", da cui sarebbe volata via la copertura, "finita su alcune auto".