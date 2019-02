A Vicopisano in fiamme 150 ettari pineta

(ANSA) - PISA, 25 FEB - E' esteso per circa 150 ettari di pineta l'incendio che da stamani impegna 22 squadre tra operai forestali e volontari del Coordinamento volontariato toscano sul monte Serra, a Vicopisano (Pisa). Lo rende noto la sala operativa regionale precisando che sul posto operano anche le squadre dei vigili del fuoco, un elicottero della flotta regionale e tre Canadair della Protezione civile nazionale. Le dieci case evacuate stamani in via precauzionale, in località Coli, sono ora sotto la minaccia delle fiamme a causa del peggioramento della situazione dovuta al rinforzo del vento.

Un'altra evacuazione di nuclei abitativi, rende noto la Regione Toscana, è in corso nelle località Piticco e Il Capitano.

Proseguono anche le operazioni di spegnimento di 100 ettari di pineta in Garfagnana: al lavoro vi sono 5 squadre tra operai forestali e volontari dell'antincendio boschivo insieme a due elicotteri della flotta regionale e un Canadair della Protezione civile nazionale.