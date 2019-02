Tentano investirli, Cc sparano.Un ferito

(ANSA) - PRATO, 24 FEB - Un uomo e una donna, entrambi trentenni, sono stati arrestati dai carabinieri ieri sera a Poggio a Caino (Prato). L'uomo è rimasto ferito a un piede, le sue condizioni non sono gravi, da un colpo di pistola sparato da uno dei militari che stava per essere investito dall'auto della coppia. La pattuglia intorno alle 21 ha intercettato in 2 malviventi, di origine rom, già conosciuti alle forze dell'ordine e residenti in un campo alle porte di Pistoia, che si aggiravano con fare sospetto. Alla vista dei militari hanno cercato di salire sull'auto: la donna è stata subito bloccata mentre l'uomo è riuscito a mettere in moto la vettura si è diretto contro di loro, forse nel tentativo di liberare la compagna. E' stato a quel punto che uno dei militari ha estratto la pistola e ha sparato alcuni colpi contro le gomme dell'auto che è andata a schiantarsi contro un muretto. Il trentenne è stato quindi bloccato e poi accompagnato all'ospedale di Prato dove ora si trova piantonato. Anche la donna è stata arrestata.