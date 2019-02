Spray al peperoncino al ristorante

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Fuggi fuggi e panico tra avventori, ma nessun ferito grave, a causa di una sostanza irritante spruzzata ieri sera in un ristorante giapponese di Saronno, nel Varesotto. E' accaduto, come riportano alcuni giornali stamani, intorno alle 23 al Sushi Club in via Varese quando, tra la gente ai tavoli, hanno cominciato a verificarsi problemi respiratori.

Alla fine il 118 ha inviato otto ambulanze e ha visitato sul posto una ventina di persone (tra cui alcuni bambini piccoli) alcune delle quali sono state inviate in codice verde negli ospedali della zona per accertamenti. Le indagini sull'accaduto sono condotte dai carabinieri: il sospetto è che qualcuno abbia spruzzato dello spray al peperoncino.