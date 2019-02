Editore Peruzzo vince Master 85 marcia

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Coprendo in 28 minuti netti tre chilometri, l'editore milanese Alberto Peruzzo si è aggiudicato i Master 85 indoor di marcia che si sono svolti questa mattina ad Ancona. Ha 'solo' 84 anni, ma il regolamento prevede che si tenga conto dell'anno di nascita: 1934, giorno 7 del mese di maggio.

L'atleta - che alterna lo sport con le iniziative editoriali, a breve uscirà in edicola 'La storia dell'esercito italiano dal 1861 ad oggi' - ha un pedigree di 33 maratone. Poiché prende le cose seriamente era con lui il suo allenatore: Pino Guarnaccia e ovviamente è rigorosamente appartenente a un circolo, 'Atletica ambrosiana' il cui motto è, non a caso, 'L'atletica per tutte le età'. "Ho sempre fatto sport - ha commentato il risultato soddisfatto Alberto Peruzzo - a 62 anni ho partecipato alla prima maratona e a 70 ne ho fatte tre in un mese".