Bimbi morti di cancro,fiaccolata Taranto

(ANSA) - TARANTO, 22 FEB - "Questo sarà un corteo funebre, con le immagini dei bambini che non ci sono più, e spero che il rumore del silenzio sia così forte che possa togliere sonno e pace a chi pensa di poterci far continuare a vivere in questa maniera, con questa sofferenza. Non è normale convivere con la paura e con la malattia". Così la pediatra Grazia Parisi, intervenuta alla presentazione della 'Fiaccolata per i nostri Angeli', in programma il 25 febbraio a Taranto in memoria dei bambini morti di cancro e delle vittime di malattie che si ritengono connesse all'inquinamento. Il corteo partirà alle 18 dall'ingresso principale dell'Arsenale e terminerà nei pressi del Monumento ai Marinai, dove si svolgerà una breve cerimonia commemorativa. L'iniziativa è organizzata dai Genitori Tarantini che, insieme a tutte le altre associazioni dei siti inquinati d'Italia, chiederanno al presidente della Repubblica di istituire il 25 febbraio la giornata nazionale delle piccole vittime dell'inquinamento.