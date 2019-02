Scovato piromane, via da Roma per 3 anni

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Individuato e denunciato dalla polizia il piromane dei cassonetti che negli ultimi tempi aveva preso di mira i contenitori dei rifiuti nel quartiere Tuscolano a Roma.

L'uomo, un italiano di 46 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, è stato denunciato per "danneggiamento seguito da incendio". Per lui, il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio, con il quale ha disposto che non faccia ritorno a Roma per tre anni. Gli agenti nell'analizzare i vari episodi, erano giunti ad esaminare un incendio avvenuto il 14 gennaio scorso, quando in via Calpurnio Fiamma era divampato un incendio che danneggiò un cassonetto e alcune auto parcheggiate.

Visionando le immagini riprese da una telecamera, gli agenti hanno notato un uomo dapprima passare e guardare verso il cassonetto della raccolta carta e, dopo poco, tornare e gettare all'interno un innesco, per poi allontanarsi. I poliziotti hanno appurato che per sviare le attenzioni da lui aveva telefonato alle forze dell'ordine per segnalare l'incendio.