Sardegna,Salvini,vorrei che andasse bene

(ANSA) - IGLESIAS, 21 FEB - "A livello locale la Lega col centrodestra governa bene, lo dicono i friuliani, i trentini, gli abruzzesi e spero che domenica i sardi manderanno a casa la sinistra. Questa è la realtà, ovunque governava il Pd, il Pd va a casa e arriva il centrodestra per il buon governo della Lega.

A livello locale funziona, a livello nazionale dopo che Berlusconi aveva detto vai e fai, io se mi dicono vai e fai faccio, non faccio per finta, faccio sul serio". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a Iglesias, in un incontro elettorale in vista delle regionali di domenica prossima in Sardegna.

"In tutte le piazze della Sardegna sento tanta voglia di cambiamento, poi in democrazia decidono i sardi, ma io non mi accontento che vada bene, vorrei che andasse benissimo. Vorrei dare un segnale agli Arru, ai Zedda, ai Renzi, ai Martina, a quelli che hanno preso la Sardegna come una colonia romana che questa è una terra fiera orgogliosa libera".