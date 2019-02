Esplode casa isolata a Padova

(ANSA) - PADOVA, 20 FEB - Un'abitazione è esplose per cause al vaglio dei vigili del fuoco, senza fare vittime secondo i primi controlli dei pompieri perché disabitata, in una zona periferica e isolata di Padova. Lo scoppio è avvenuto nella notte e solo alle prime luci dell'alba è stata scoperta la casa distrutta.

Sono ora in corso i controlli da parte del personale Usar (urban search and rescue) dei vigili del fuoco, intervenuti da Mestre e Treviso con 18 operatori, per esaminare parti non raggiunte per escludere del tutto la presenza di persone all'interno dell'abitazione. La casa, secondo quanto ricostruito, viene utilizzata saltuariamente dai proprietari e questa notte era disabitata. L'esplosione per una probabile fuga di gas.