Ospedale, Bossi interagisce e migliora

(ANSA) - VARESE, 18 FEB - Umberto Bossi è in osservazione nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Circolo di Varese solo a scopo precauzionale. Lo ha comunicato la direzione dell'ospedale precisando come il fondatore della Lega sia "in continuo miglioramento" e, con i suoi familiari accanto, "interagisca con loro e con i medici". Ricoverato giovedì, Bossi è stato estubato.