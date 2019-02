13enne morta, inchiesta omicidio colposo

(ANSA) - AOSTA, 19 FEB - La procura di Aosta indaga per omicidio colposo in relazione alla morte della sciatrice tredicenne finita fuori pista ieri pomeriggio a Cogne e domani affiderà l'incarico per l'autopsia. Gli accertamenti spettano al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, che sta raccogliendo diverse testimonianze. Originaria di Nantes (Francia) la giovane, che avrebbe compiuto 13 anni a marzo, da alcuni giorni era in vacanza ai piedi del Gran Paradiso con la famiglia. L'incidente durante una lezione che un maestro della scuola di sci di Cogne teneva a lei e alla sorella, mentre i genitori le aspettavano a valle. La vittima ha perso il controllo degli sci lungo la pista 2, una 'rossa' di media difficoltà, che lei - ha riferito Beppe Cuc, presidente dell'Associazione valdostana maestri di sci - conosceva per averla affrontata altre volte. In base a una prima ricostruzione, la tredicenne indossava il casco ed è caduta finendo contro un albero. Il maestro ha dato l'allarme non vedendola più arrivare.