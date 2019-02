Tir perde carico frumento su A14

(ANSA) - ANCONA, 18 FEB - Un autoarticolato che viaggiava verso nord sull'A14 ha perso il carico di frumento che si è sversato sulle tre corsie. E' accaduto nei pressi del km 240 tra i caselli di Loreto e Ancona sud dove si sono subito formati incolonnamenti e c'è stato anche un tamponamento tra due autovetture. Nell'immediatezza è stato necessario chiudere tutte le corsie autostradali in direzione nord. In seguito è stata riaperta la prima corsia in attesa del completamento delle operazioni di messa in sicurezza della sede stradale nelle altre due a cui stanno lavorando i vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Porto San Giorgio.