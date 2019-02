Madre droga figlia minore,patrigno abusa

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Una madre, con la complicità del compagno, ha drogato e fatto bere la figlia di 17 anni e quando la ragazzina non ha avuto più il controllo di sè è stata abusata dall'uomo. La coppia è stata arrestata dai poliziotti della Squadra mobile di Genova che hanno raccolto la denuncia della minorenne. La madre della ragazza e il compagno sono accusati di violenza sessuale di gruppo. La 17enne ha raccontato di essere stata a una festa in compagnia della madre e del patrigno. I due, 39 e 38 anni, l'avrebbero fatta bere e le avrebbero dato la droga dello stupro. Una volta drogata, la giovane è stata abusata dall'uomo davanti alla madre. Quando si è ripresa ha provato a reagire e la madre le avrebbe fatto capire che non doveva ribellarsi ma sottostare. Tra i messaggi inviati dall'uomo sul cellulare della minore, e trovati dai poliziotti, anche uno in cui le diceva di aver sbagliato e che meritava la galera per quanto fatto. La donna ha altri due figli che sono stati allontanati da casa e affidati ai servizi sociali.