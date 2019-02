Assalti portavalori:pm,30 anni capibanda

(ANSA) - CAGLIARI, 18 FEB - Pene complessive per oltre 300 anni di carcere sono state chieste dal pm della Direzione distrettuale antimafia, Danilo Tronci, nei confronti di 26 presunti componenti di una banda a cui vengono addebitate una lunga serie di rapine ai furgoni portavalori in Sardegna.

Trent'anni di reclusione sono stati sollecitati per l'ex vicesindaco di Villagrande Strisali (Nuoro) Giovanni Olianas, Luca Arzu e Angelo Lostia, ritenuti i capibanda, mentre altri 24 anni sono stati chiesti per Sergio Arzu, Fabrizio Manca, Gianluigi Olianas e Mario Pirari. Per il resto degli imputati richieste di condanna tra i 2 anni e 4 mesi e i 18 anni. La banda, secondo l'accusa, avrebbe organizzato assalti - alcuni falliti - tra il 2013 e i 2016.