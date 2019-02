Truffa milionaria: udienza,mille vittime

(ANSA) - ANSA) - PORDENONE, 16 FEB - E’ iniziata questa mattina la maxi-udienza preliminare a carico del trader di Portogruaro (Venezia) Fabio Gaiatto, di 43 anni, della compagna Najima Romani, di 31, e di un'altra decina di persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, abusivismo finanziario e auto-riciclaggio.

Il gruppo è accusato di aver raccolto abusivamente dai risparmiatori, prevalentemente del Nordest, 72,3 milioni euro.

Secondo i dati più recenti della Procura - precedenti l'udienza di oggi - nell'indagine sul gruppo sono coinvolti 1.174 risparmiatori danneggiati, con 1.077 querele. Per poter ospitare tutte le parti, l'udienza si sta celebrando nella sala consiliare del centro culturale Aldo Moro di Cordenons (198 posti) e nell’annesso auditorium (440 posti). I 52 faldoni dell’inchiesta viaggeranno ogni mattina, con partenza alle 7, dal palazzo di giustizia di Pordenone, fino a Cordenons.