Pirati strada: morì ragazza, fermato

(ANSA) -MILANO,16 FEB - Fermato con l'accusa di omicidio stradale Manuel Inchingolo, l'uomo di 33 anni che la notte del 10 febbraio scorso causò, sulla strada della Martesana a Vignate nel Milanese, un incidente stradale fra la propria Audi A6 e un'altra vettura in cui viaggiavano una ragazza di 24 anni che morì e rimasero ferite due coetanee della ragazza.

I carabinieri della stazione di Melzo hanno eseguito il provvedimento firmato dal gip di Milano su richiesta del pm Donata Costa. Dopo aver travolto l'auto delle ragazze l'uomo scappò senza prestare i soccorsi e contattò il padre, di 59 anni, che arrivato sul luogo dell'incidente si assunse la colpa.

Nei giorni scorsi i militari hanno condotto alcune perquisizioni in cerca del pirata della strada che risultava irreperibile e che si è presentato il 14 mattina alla stazione di Melzo. Su disposizione del pm sarà sottoposto all'esame tossicologico e accompagnato al carcere milanese di San Vittore.

Il padre è indagato per il reato di "frode processuale".