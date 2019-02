Ordigno nascosto in garage, due arresti

(ANSA) - TROPEA (VIBO VALENTIA), 16 FEB - Avevano nascosto all'interno del loro garage un ordigno esplosivo ad alto potenziale. Due fratelli incensurati sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri a Tropea.

I militari, nell'ambito delle attività di controllo del territorio, dopo avere notato l'atteggiamento nervoso dei due, hanno deciso di compiere una perquisizione domiciliare.

All'interno di un involucro di latta usato normalmente per contenere bottiglie di whisky hanno trovato un miscuglio di polveri piriche con un innesco costituito da una lunga miccia, dagli effetti potenzialmente micidiali.

Gli artificieri dei carabinieri giunti dal Comando provinciale di Reggio Calabria hanno verificato che l'ordigno, per un totale di 1,3 chilogrammi, era stato confezionato artigianalmente. La bomba è stata trasportata in una zona isolata dove è stata fatta brillare in sicurezza.