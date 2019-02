Incendio colpisce nave a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - I vigili del fuoco sono intervenuti al molo B di Porto Marghera a Venezia per un incendio divampato all'interno della sala macchina della motonave portacontainer Sdatd Dresner. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi con otto squadre da Venezia, Mestre e con il personale nautico di Marittima per un totale di oltre trenta uomini, hanno operato all'interno della sala macchina dopo l'intervento automatico dell'impianto di spegnimento ad anidride carbonica. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un locale dove sono posti quattro generatori, che sono stati coinvolti dalle fiamme. La normale attività del porto, interrotta per qualche tempo, è già ripresa.