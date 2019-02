Chiara Ferragni visita bimbi malati

(ANSA) - PADOVA, 16 FEB - Visita a Padova oggi per l'influencer Chiara Ferragni, che ha incontrato i bambini con patologie oncologiche seguiti dagli specialisti della 'Città della Speranza'. L'incontro è avvenuto nella Torre della Ricerca: l'accesso era riservato e l'ingresso era presidiato dai carabinieri. La fashion blogger ha fatto una breve lezione di trucco, quindi è rimasta due ore e mezza con i piccoli pazienti e ha risposto a tutte le loro domande, spronandoli a essere sempre positivi. In un primo momento la moglie di Fedez era attesa anche nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova, ma l'Azienda ospedaliera ha preferito annullare l'appuntamento per non esporre i piccoli pazienti a eccessive spettacolarizzazioni.