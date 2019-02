'Ndrangheta VdA,Riesame conferma arresti

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Il Tribunale del Riesame di Torino ha confermato la custodia cautelare in carcere per sei delle 16 persone arrestate lo scorso 25 gennaio nell'ambito dell'operazione "Geenna" sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. Tra di loro compaiono l'ex assessore del Comune di Chivasso (Torino), Bruno Trunfio, e l'avvocato Carlo Maria Romeo.

Il legale - indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, concorso in estorsione e favoreggiamento - si è autosospeso dall'Ordine degli avvocati e ha dato mandato ai suoi difensori, Stefania Nubile e Oreste Romeo, di denunciare un pentito per diffamazione e calunnia. Lunedì i giudici valuteranno l'istanza di scarcerazione di un settimo arrestato, Vincenzo Argirò. Molti indagati hanno scelto di non ricorrere al Riesame.