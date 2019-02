Clochard aggredito, nessuno interviene

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 15 FEB - Un clochard è stato aggredito da un uomo che lo ha colpito alle spalle con un calcio, facendolo cadere a terra. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio Carrara nella centralissima via Roma, strada pedonale, sotto gli occhi di passanti e clienti di bar e negozi.

Nessuno è intervenuto. La scena è stata ripresa con un telefonino e il video postato sui social, secondo quanto riferito oggi dalla Nazione che ha pubblicato la notizia dell'aggressione. Secondo quanto poi emerso, ad aggredire il clochard, che da tempo staziona nell'area perdonale chiedendo l'elemosina, sarebbe stato un residente infastidito dalla presenza sotto casa dell'uomo che tra l'altro presenta una importante disabilità. Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale si è detto indignato per l'aggressione, un "atto vile", e ha espresso "sconforto" perchè "nessuno tra i cittadini presenti è intervenuto per aiutare la vittima né per chiamare le forze dell'ordine".