Abusi sessuali, aperta inchiesta su nunzio a Parigi

Il nunzio apostolico in Francia, mons. Luigi Ventura, è oggetto di un'inchiesta per "aggressioni sessuali" da parte della procura di Parigi: è quanto scrive il quotidiano Le Monde, precisando che la vittima sarebbe un giovane funzionario del municipio di Parigi, che l'aveva accolto durante una cerimonia ufficiale all'Hotel de Ville il 17 gennaio. Di origini lombarde, l''ambasciatore' del Vaticano in Francia ha 74 anni. Rappresenta la Santa Sede a Parigi dal 2009.

"La Santa Sede ha appreso a mezzo stampa che è stata avviata un'inchiesta da parte delle autorità francesi nei confronti di mons. Luigi Ventura, Nunzio Apostolico a Parigi. La Santa Sede rimane in attesa del risultato delle indagini". E' quanto ha detto il direttore "ad interim" della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, rispondendo alle domande dei giornalisti.