San Valentino sul ghiacciaio nell'igloo

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - Sauna e pool all'aperto sul ghiacciaio della Val Senales a quota tremila metri in Alto Adige, poi una romantica notte in un igloo. E' una proposta davvero speciale per San Valentino. Si dorme su un letto di ghiaccio, scaldati da materassi termici e pelli di pecora e l'unica fonte di luce sono le candele. All'igloo si arriva accompagnati da Paul Grüner, gestore del rifugio Bellavista che accompagna la coppia con la motoslitta all'igloo sul ghiacciaio della val Senales, a poca distanza dal luogo di ritrovamento di Ötzi, il famoso uomo di 5.000 anni fa 'venuto dal ghiaccio'.

"Siamo a 2.845 metri di quota, qui davvero si tocca il cielo con un dito e l'amore è più intenso", racconta Paul. Alla coppia, che alloggia in uno dei tre igloo, viene anche servito uno spumante. "Dopo 25 anni di amore posso dire di aver raggiunto la vetta", dice lei, mentre lui aggiunge: "Dopo un quarto di secolo insieme il minimo che potevo fare era stupire il mio amore".