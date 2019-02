Incendio in casa riposo, un arresto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 FEB - É stato di natura dolosa l'incendio scoppiato stamattina in una casa di riposo per anziani di Reggio Calabria a causa del quale é stato necessario evacuare 12 persone ospiti della struttura, per due dei quali si é reso necessario il ricovero in ospedale a causa del fumo inalato.

La polizia di Stato ha arrestato la persona che ha appiccato le fiamme, Mario Marzullo, di 56 anni, pregiudicato, sottoposto alla libertà vigilata e con obbligo di permanenza nella casa di riposo nelle ore serali e notturne.

Secondo quanto é emerso dalle indagini del personale delle Volanti della Questura reggina, Marzullo avrebbe incendiato il materasso della sua stanza per futili motivi, dopo essere stato allontanato dalla cucina da una dipendente della casa di cura, il cui nome é "Oikos" e non "New Gardenia", come si era appreso in un primo tempo. Le fiamme si sono poi propagate ed hanno danneggiato l'intero stabile, rendendolo inagibile.

Marzullo é accusato di tentato omicidio plurimo aggravato.