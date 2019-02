Incendio in casa riposo per anziani

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 FEB - Un incendio è scoppiato, per cause in corso di accertamento, nella casa famiglia per anziani "New Gardenia", nella frazione "Valanidi" di Reggio Calabria. Le fiamme si sono propagate da una stanza del primo piano della struttura, dove si trovavano ricoverati 12 anziani.

Sono stati tutti tratti in salvo dai vigili del fuoco intervenuti con due autobotti, un'autoscala ed un carro bombole per la riserva di aria. Tutti gli anziani sono stati portati in ospedale per accertamenti. Due sono rimasti intossicati dal fumo. Uno è in condizioni più serie, ma non è stato dichiarato in pericolo di vita. Il fuoco ha reso inagibile l'intero primo piano della casa di riposo. Nel momento in cui è scoppiato l'incendio, gli anziani stavano per fare colazione. Colazione alla quale hanno provveduto, dopo il salvataggio, gli stessi vigili del fuoco che hanno comprato caffè, latte caldo e cornetti. La struttura, dichiarata inagibile, è adesso in fase di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.