Aggressione Firenze, nuove denunce

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Tre giovani tunisini sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di aver partecipato all'aggressione ai danni di un 33enne, avvenuta il 12 febbraio scorso alle 19,30 in piazza dei Ciompi a Firenze. Per l'episodio era già stato denunciato un 16enne libico, bloccato poco dopo il fatto. Secondo quanto appreso, i tre tunisini denunciati oggi per l'aggressione erano stati arrestati dai carabinieri lo scorso sabato in lungarno del Tempio, sempre a Firenze, dopo essere stati trovati in possesso di hashish, cocaina e di alcuni oggetti risultati rubati. A seguito dell'episodio la vittima, colpita con delle mazze e col calcio della pistola scacciacani con la quale poco prima lui stesso aveva minacciato il gruppetto, ha riportato ferite in varie parti del corpo, giudicate guaribili in 30 giorni. Il sindaco Nardella ha ricordato che all'identificazione dei responsabili si è arrivati grazie alle 520 telecamere che sorvegliano la città e al pronto intervento dei carabinieri che ha voluto "ringraziare".