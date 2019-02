Secondary ticketing,assolti i 9 imputati

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Nessuna irregolarità nella vendita on line di biglietti di concerti nel 'secondary ticketing'. Sono stati assolti perché "il fatto non sussiste" Roberto De Luca e Antonella Lodi, titolari delle società 'Live Nation Italia' e 'Live Nation 2', imputate e assolte, nel processo abbreviato, dal gup Maria Vicidomini. Sono stati prosciolti anche 4 imputati che hanno scelto il rito ordinario, ovvero Domenico d'Alessandro, la sua società Di Gi, Charles Stephen Roest, amministratore del sito Viagogo, Corrado Rizzotto, ex amministratore del sito per la vendita on line di biglietti Vivo, e la stessa società Vivo.

L'inchiesta del pm Adriano Scudieri, con le ipotesi di aggiotaggio e truffa, riguardava un presunto raggiro sulla vendita online di biglietti di concerti, tra cui quelli di Bruce Springsteen e dei Coldplay, a prezzi maggiorati, che avrebbe portato dal 2011 al 2016 a ricavi per oltre un milione di euro.