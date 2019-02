Appalti: arrestato sindaco di Mellili

(ANSA) - MELILLI (SIRACUSA), 13 FEB - Sono nove le persone coinvolte nell'operazione 'Muddica' ('Mollica') della polizia eseguita a Melilli, nel Siracusano per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica ed il patrimonio. Agli arresti domiciliari il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, e il suo ex vice ed ex assessore Sebastiano 'Stefano' Elia. Divieto di dimora a Melilli e Francofonte per il primo cittadino di Francofonte, Daniele Lentini. Coinvolti nelle indagini anche due dipendenti del Comune di Melilli e quattro imprenditori.