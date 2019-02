Esplode distributore benzina, paura

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Un forte boato ha spaventato i residenti della zona dei Colli Aminei, nella parte collinare di Napoli, a causa dell'esplosione nella notte di un distributore di benzina. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia scientifica. Accertata dagli investigatori l'origine dolosa.

Indagini sono in corso per accertare le cause dell'incendio. Tra i residenti sconcerto e soprattutto preoccupazione perchè l'esplosione del distributore, che si trova al centro di palazzi e strade molto trafficate, avrebbe potuto causare gravi danni.