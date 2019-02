Colla pericolosa,sequestro 700mila stick

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Contenevano sostanze vietate e pericolose le oltre 700.000 confezioni di colla - per un valore di 2 milioni di euro - importate dalla Cina e sequestrate dalla Guardia di Finanza di Torino a conclusione di un'operazione che ha visto coinvolte molte Regioni in tutta Italia. Numerosi i reati contestati ai dieci imprenditori - italiani e cinesi - denunciati dalle fiamme gialle, che hanno disarticolato l'intera filiera distributiva dei prodotti nocivi.

Gli stick erano stoccati in due diversi depositi, in Puglia e in Campania, all'interno dei quali è stato possibile sequestrare ulteriori 15.000 confezioni di colle pericolose pronte per essere commercializzate sull'intero territorio nazionale.