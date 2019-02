Assolto in Appello ex presidente Marche

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - Assolti anche in Appello l'ex presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca, l'ex segretario regionale del Pd Francesco Comi e gli ex consiglieri regionali Giacomo Bugaro e Massimo Binci, oltre a Oscar Roberto Ricci, addetto alla segreteria del gruppo Pd dall'accusa di peculato in relazione alle spese di gruppi consiliari e consiglieri regionali delle Marche, risalenti al periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Tutti e cinque erano già stati assolti nel settembre 2016 con rito abbreviato dal gup di Ancona Francesca Zagoreo con la formula "perché il fatto non sussiste", confermata oggi dai giudici di secondo grado. Polemica l'avv.

Marina Magistrelli, legale di Comi: "Assolti due volte. E' stata azzerata un'intera classe politica, con alcuni personaggi molto competenti". Molto complessa l'inchiesta sui fondi consiliari che aveva coinvolto ben 66 indagati, tra consiglieri in carica ed ex e addetti ai gruppi consiliari, che hanno seguito strade processuali diverse.