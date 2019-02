Turismo, nel 2017 più visitatori stranieri che italiani

Se per la prima volta nel 2017 in Italia le presenze di turisti dall'estero hanno superato quelle degli italiani, le previsioni 2019 sono ancora più confortanti: si stima un aumento degli arrivi del 4%. Mostra un comparto in salute il XXII Rapporto sul turismo presentato alla Bit a Milano. "Il marchio Italia vale più che mai", ha detto con orgoglio il ministro Centinaio il quale tuttavia ha voluto anche evidenziare alcune criticità, come quella della tassa di ingresso o di sbarco che si vorrebbe imporre in alcune zone.