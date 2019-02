Trovato morto semi carbonizzato a Padova

(ANSA) - PADOVA, 10 FEB - Il corpo di un indiano, parzialmente bruciato e con varie ferite da taglio, è stato trovato in un appartamento nella zona Arcella di Padova. Due stranieri, un pakistano è un altro indiano, si trovano nella caserma dei carabinieri dove sono sentiti in merito all'omicidio. Al momento non è stato fatto alcun provvedimento.

I militari erano intervenuti stamani dopo che al 112 era stata segnalata una lite piuttosto accesa tra due persone. Arrivati sul posto, gli investigatori hanno chiamato i vigili del fuoco dopo aver notato del fumo uscire da un appartamento attiguo a quello in cui stavano litigando due uomini, pare il proprietario dell'immobile è il suo inquilino. I pompieri, sfondata la porta dell'appartamento, hanno trovato sul pavimento, avvolto dalle fiamme, il corpo di un uomo che presentava varie ferite da taglio.