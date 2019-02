Legittima difesa: Salvini,arriva a marzo

(ANSA) - VICENZA, 9 FEB - "Posso dire che la 'Legittima difesa' arriva a marzo con la primavera ed il mio compleanno".

Lo ha detto, entrando nella sede provinciale di Vicenza della Lega il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini".

"E' l'ultima promessa fatta agli italiani che da anni sentono solo chiacchiere - ha aggiunto -, non un incentivo all'uso delle armi ma il sacrosanto diritto alla legittima difesa a tutela di chi viene aggredito in casa propria". "Il mio obbiettivo è togliere le armi dalle mani dei delinquenti - ha sottolineato - e di garantire invece chi per sport, passione e lavoro a rischio, vuole essere in grado di usare un'arma legalmente detenuta".