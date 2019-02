Manuel, fermati non rispondono al gip

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Oggi non hanno risposto alle domande del gip perché quello che avevano da dire lo hanno già detto mercoledì sera in Questura". E' quanto afferma l'avvocato Giulia Cassaro, difensore di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato omicidio di Manuel Bottuzzo, al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Regina Coeli. "Stanno male per quanto hanno fatto, come hanno già dichiarato l'altra sera", ha aggiunto l'avvocato.