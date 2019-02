Caso Hamsik a una svolta, la firma con il Dalian è vicina

La presa di posizione di Aurelio de Laurentiis ha ottenuto il suo scopo. Il contratto che legherà Marek Hamsik alla squadra cinese del Dalian per tre stagioni sta per essere firmato alle condizioni pretese dal Napoli. Il calciatore è a Madrid per svolgere le visite mediche e all' inizio della prossima settimana partirà per la Cina. Sta per concludersi dunque nel modo richiesto dallo slovacco la vicenda che ha tenuto col fiato sospeso nei giorni scorsi i diretti interessati e anche i tifosi del Napoli, che sembrano ora dover definitivamente salutare il capitano della squadra.