Torino, in corso sgombero centro sociale

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - Blitz delle forze dell'ordine, all'alba a Torino, per sgomberare l'asilo occupato di via Alessandria. La struttura, che un tempo ospitava la scuola materna Principe di Napoli, dal 1995 è occupata da anarchici e antagonisti, alcuni dei quali sono saliti sul tetto in segno di protesta. Nel corso delle operazioni, coordinate dalla Questura di Torino, sono stati eseguiti alcuni fermi. Tre anarchici, in particolare, sarebbero accusati di terrorismo per la campagna contro i centri di identificazione e di espulsione portata avanti, nel 2016, con azioni di sabotaggio. Altri due analoghi provvedimenti sarebbero stati eseguiti a Bologna.

"Un intervento più volte richiesto nel corso degli anni e lungamente atteso da città e residenti di un quartiere che chiede semplicemente un po' di normalità", dice la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commentando lo sgombero. "Ringrazio la questura e gli agenti intervenuti", aggiunge.