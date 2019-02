Si perdono traditi da navigatore auto

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 7 FEB - Traditi dal navigatore satellitare in dotazione alla loro auto hanno imboccato una strada sterrata e senza uscita rimanendo bloccati. Disavventura finita bene per una famiglia, padre madre e due bambini a bordo, soccorsa a tarda sera dai vigili del fuoco di Vibo Valentia.

La vettura, condotta dall'uomo che si era accorto dell'errore, nel tentativo di effettuare la manovra per l'inversione di marcia è rimasta impantanata nel fango.

Inoltrata una richiesta di soccorso ai Vigili del fuoco attraverso l'app Whatsapp l'auto con la famigliola a bordo è stata rintracciata in contrada Cuccuruta e trainata fino all'arteria principale per consentire agli occupanti di proseguire autonomamente la marcia verso la loro destinazione.