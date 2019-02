Ponte Genova: domani Conte al taglio

(ANSA) - GENOVA, 7 FEB - Il premier Giuseppe Conte e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli saranno domani mattina a Genova per assistere alla cerimonia del taglio della trave 'gerber' del moncone ovest del Ponte Morandi che dà ufficialmente e 'visivamente' il via alla demolizione del moncone. "Quello di domani è un passo importante che ha un valore molto simbolico perché verrà giù il primo grosso pezzo di ponte", ricorda il commissario alla ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci.

Tecnicamente il taglio è già cominciato oggi, dopo che nelle scorse settimane il viadotto è stato alleggerito per quanto possibile portando via tra asfalto e new jersey circa 3 mila tonnellate di materiale. La 'gerber' è la trave in più tronchi collegati tra loro da una cerniera contigua alla pila 8 del Morandi, sul lato a ponente del viadotto. Si sta procedendo al taglio per poterla quindi smontare: domani verrà dunque calata da un'altezza di 48 metri, primo momento evidente della demolizione della struttura crollata il 14 agosto scorso.