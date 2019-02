Cosmesi, nel 2018 + 2% chiude a 11.2 mld

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Nonostante i segnali di recessione, il settore della cosmesi made in Italy tiene con fatturati in crescita che nel 2018 hanno raggiunto gli 11.2 miliardi di euro e un incremento del 2%. Le imprese investono in innovazione e le nostre produzioni sono rinomate nel mondo perciò gli industriali si appellano alle istituzioni affinché il comparto sia maggiormente valorizzato. Questo il messaggio dell'associazione Cosmetica Italia che questa mattina, nella Sala Convegni Intesa Sanpaolo, ha presentato l'analisi congiunturale con i dati preconsuntivi del secondo semestre del 2018 e le stime per i primi sei mesi del 2019. Nel 2018, attesta il Centro Studi dell'associazione, il fatturato delle imprese è cresciuto del 2% avvicinandosi agli 11.2 miliardi di euro e, analizzando i primi sei mesi del 2019, si prevede un'ulteriore crescita del 2,6%. Trainano l'andamento positivo soprattutto le esportazioni che sono cresciute complessivamente del 3,5% nel 2018 per un valore di 4.800 milioni di euro.