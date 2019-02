Migranti: sindaco NY, Orlando tieni duro

(ANSA) - PALERMO, 6 FEB - Con un tweet il sindaco di New York Bill de Blasio, incoraggia il sindaco di Palermo ad andare avanti nella sua battaglia per i diritti dei migranti. Orlando ignorando il decreto Sicurezza, ha deciso di iscrivere all'anagrafe gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari e richiedenti asilo. ''Resta forte, respingi l'odio e aggrappati ai valori umanistici per i quali l'Italia è stata conosciuta nel corso della storia. New York ti accompagna mentre combatti per l'anima del tuo paese. Avanti fratello'', scrive de Blasio Orlando risponde. ''Il tuo supporto ci incoraggia a continuare a difendere i diritti umani. Attendiamo con ansia di vederti a Palermo''.(ANSA).